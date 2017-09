Wiesn Stimmung in Altach

Altach Mit Dirndl und Leserhose geht in diesem Jahr am 1. Oktober das bereits traditionelle Oktoberfest des Altacher Musikvereines über die Bühne. Für beste Stimmung ist wie immer gesorgt.

Volksfeststimmung auf dem Dorfplatz

Ab 11 Uhr heisst es dabei am Altacher Dorfplatz „O zopft is“. Den Auftakt zur musikalischen Unterhaltung macht an diesem Sonntag der Nachwuchs des Musikverein Harmonie Altach. Im Anschluss sorgen die Altacher Dorfmusikanten für Stimmung zu den Köstlichkeiten vom Grill und aus dem Zapfhahn. In weiterer Folge erwartet die Besucher am Altacher Dorfplatz Brass Entertainment vom Feinsten mit der Sibner Partie. Für Speis und Trank ist wie immer bestens gesorgt und der Musikverein Harmonie freut sich auf einen herrlichen Oktoberfest-Frühschoppen am 1. Oktober – dieser findet nur bei guter Witterung statt. MIMA