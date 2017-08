Wiesberger vor Schlussrunde in Akron 45.

72er-Runde für den Burgenländer - © APA (GETTY)

Bernd Wiesberger nimmt die vierte und letzte Runde beim Golfturnier der WGC-Serie in Akron (Ohio/9,75 Mio. Dollar) als 45. in Angriff. Am Samstag benötigte der 31-Jährige auf dem Par-70-Kurs wie am Vortag 72 Schläge (ein Birdie, drei Bogeys) und hielt bei insgesamt vier über Par. Spitzenreiter waren Zach Johnson USA) und Thomas Pieters (BEL) mit je neun unter Par.