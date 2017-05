Wiesberger verbesserte sich in Ponte Vedra Beach auf Rang 16

Wiesberger war mit seiner dritten Runde zufrieden - © APA (Archiv/AFP/GETTY)

Mit einer starken 68er-Runde hat sich Österreichs Golf-Ass Bernd Wiesberger am dritten Tag des “Players Championship” in Ponte Vedra Beach mit dem Gesamtscore von 214 vom 66. auf den 16. Platz verbessert. In Führung liegen die beiden US-Amerikaner J. B. Holmes und Kyle Stanley mit jeweils 207 Schlägen vor dem Südafrikaner Louis Oosthuizen mit 208.