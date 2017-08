Wiesberger startete mit 73er-Runde in PGA Championship

Wiesberger liegt im Mittelfeld - © APA (GETTY)

Bernd Wiesberger ist am Donnerstag mit einer 73er-Runde und somit zwei Schlägen über dem Platzstandard in die PGA Championship in Charlotte gestartet. Der Weltranglisten-32. aus dem Burgenland lag mit diesem Score vorerst im Mittelfeld beim letzten Major-Turnier des Jahres, wobei einige Spieler ihre Auftaktrunde noch nicht begonnen hatten.