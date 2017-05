Wiesberger schrieb bei Players Championship drei über Par an

Wiesberger muss sich deutlich steigern, um den Cut zu schaffen - © APA (AFP/Getty)

Golf-Profi Bernd Wiesberger ist mit einer unterdurchschnittlichen Runde in die Players Championship in Ponte Vedra Beach gestartet. Am Donnerstag musste der Burgenländer auf dem Par-72-Kurs in Florida eine 75 anschreiben. Vor allem ein Doppel-Bogey brachte ihn in die Bredouille. Der in China zuletzt stark spielende Wiesberger muss sich am Freitag deutlich steigern, um den Cut zu schaffen.