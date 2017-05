Wiesberger schaffte in Ponte Vedra Beach gerade noch den Cut

Eine 71er-Runde des Burgenländers reichte am Ende - © APA (AFP/Getty)

Österreichs Golf-Ass Bernd Wiesberger hat am Freitag (Ortszeit) in Runde zwei des “Players Championship” in Ponte Vedra Beach noch den Cut geschafft. Nach einem Auftakt von 75 Schlägen reichte eine 71er-Runde exakt, um ins Wochenende zu kommen. Dieses nahm der Burgenländer um 14.20 Uhr MESZ als geteilter 66. in Angriff. Es führten Louis Oosthuizen (RSA) und Kyle Stanley (USA) mit 135 Schlägen.