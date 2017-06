Wiesberger schaffte in München als Elfter souverän den Cut

Wiesberger liegt nur drei Schläge hinter dem Führungsduo - © APA (dpa)

Golfprofi Bernd Wiesberger hat am Freitag beim Europa-Tour-Turnier in München souverän den Cut geschafft. Der Burgenländer verbesserte sich mit einer 68er-Runde mit insgesamt sechs unter Par auf den geteilten elften Platz. “Kein Bogey zu machen bei den windigen Bedingungen war sehr wichtig. Mit einem heißen Putter am Wochenende ist vielleicht noch einiges drinnen”, freute er sich auf Facebook.