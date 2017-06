Der Burgenländer liegt bei drei unter Par - © APA (AFP/Getty)

Bernd Wiesberger hat bei seiner vierten Teilnahme an den US Open der Golfprofis erstmals den Cut geschafft. Der 31-Jährige spielte am Freitag in Erin (Wisconsin) eine Par-Runde (72 Schläge) und blieb nach zwei Tagen damit bei drei unter Par. Wiesberger hat damit auch noch alle Chancen, beim zweiten Major-Turnier der Saison am Wochenende eine Top-Platzierung zu fixieren.