Wiesberger nach erstem Tag in Dubai auf Rang 32

Bernd Wiesberger ist mit einer Runde eins unter Par in das Saisonfinale der European Tour der Golfer in Dubai gestartet. Der Burgenländer belegte am Donnerstag auf dem Luxus-Kurs Jumeirah Golf Estates nach fünf Birdies und vier Bogeys mit 71 Schlägen Rang 32. Die Führung bei dem mit acht Millionen Dollar dotierten Turnier übernahm der US-Amerikaner Patrick Reed mit sieben unter Par.

Beim Turnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten fällt die Entscheidung über den Sieg in der Gesamtwertung der European Tour. Chancen auf die Nummer eins im “Race to Dubai” haben noch die Engländer Tommy Fleetwood und Justin Rose sowie der Spanier Sergio Garcia.