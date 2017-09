Wiesberger brachte sich in eine gute Position - © APA (AFP/Getty)

Golfprofi Bernd Wiesberger hat auf der dritten Runde der zur European Tour zählenden KLM Open einen Rückfall hinnehmen müssen. Der Burgenländer spielte am Samstag in Spijk (Niederlande) eine 71er-Runde (Par) und reihte sich damit auf dem geteilten 13. Rang ein. Der Thailänder Kiradech Aphibarnrat geht nach einer 66er-Runde mit insgesamt 14 Schlägen unter Par in den Schlusstag.