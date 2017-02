Wiesberger fiel in Kuala Lumpur auf vierten Rang zurück

Wiesberger konnte seine Hochform nicht halten - © APA (AFP)

Eine mäßige Runde mit einem Schlag über Par hat Bernd Wiesberger am Samstag beim Golf-Turnier in Kuala Lumpur vom ersten auf den vierten Rang zurückgeworfen. Der Burgenländer nimmt die Schlussrunde am Sonntag mit fünf Schlägen Rückstand auf den Engländer Danny Willett in Angriff. Der Masters-Gewinner führt in dem 3-Millionen-Dollar-Bewerb der Europa-Tour drei Schläge vor David Lipsky (USA).