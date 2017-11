Wiesberger fiel in Dubai auf Rang 58 zurück

Für Österreichs Golf-Ass Bernd Wiesberger läuft es beim Saisonfinale der Europa-Tour in Dubai weiter nicht nach Wunsch. Der Burgenländer verlor am Samstag mit einer 71er-Runde auf dem Par-72-Kurs weiter an Boden, fiel vom 52. auf den 58. Platz zurück. Der 32-Jährige, der sich eine Topplatzierung schon am Freitag mit einer 76er-Runde verbaut hatte, hält bei zwei Schlägen über Par.

An der Spitze des Acht-Millionen-Dollar-Turniers liegt der Brite Justin Rose mit 15 Schlägen unter Par. Der Spanier Jon Rahm und der Südafrikaner Dylan Frittelli lauern gleich dahinter, haben nur einen Schlag Rückstand.