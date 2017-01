Wiesberger bei Saisonauftakt in Abu Dhabi starker Vierter

Damit waren nur noch die Zweitplatzierten Dustin Johnson (USA) und Pablo Larrazabal (ESP/beide 272) auf dem Par-72-Kurs in den Arabischen Emiraten besser als Wiesberger. Am Schlusstag gelang dem Oberwarter eine 68er-Runde, vier Birdies stand kein Bogey gegenüber. Damit landete er im stark besetzten Feld gleichauf mit dem deutschen Topmann Martin Kaymer und Kiradech Aphibarnrat (THA) auf Platz vier. Im Vorjahr war er in Abu Dhabi nicht über Rang 26 hinausgekommen. Ab Donnerstag schlägt Österreichs Nummer 1 auf der zweiten Station des Desert Swings in Katar ab.

(APA)