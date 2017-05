Wiesberger vergab ein besseres Score auf dem letzten Loch - © APA (AFP/Getty)

Österreichs Golf-Ass Bernd Wiesberger hat die “Players Championship” in Ponte Vedra Beach mit einer Par-Runde beendet. Mit einer 72er-Runde am Sonntag und gesamt 286 Schlägen blieb der Burgenländer gesamt zwei unter Par und belegte bei dem mit 10,5 Mio. Dollar dotierten Turnier einen Platz in den Top 15.