Wiesberger auf letzter US-Open-Runde mit solidem Start

Wiesberger lag nach drei Runden auf Platz 14 - © APA

Bernd Wiesberger ist am letzten Tag der Golf-US-Open in Erin (Wisconsin) solide gestartet. Zwar kassierte der Burgenländer bei windigen Bedingungen am Sonntag auf den ersten vier Löchern zwei Bogeys, glich diese bis zum siebenten Loch aber wieder mit zwei Birdies aus und beendete die “front nine” mit Par.