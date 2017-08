Wiens Landespolizeivizepräsident Mahrer kandidiert für ÖVP

Wiens Landespolizeipräsident Mahrer kandidiert für die ÖVP. - © APA/GEORG HOCHMUTH

Die ÖVP hat via “Krone” (Sonntagausgabe) den nächsten Kandidaten für die Nationalratswahl präsentiert: Den Wiener Landespolizeivizepräsidenten Karl Mahrer. Der 62-Jährige werde auf der Bundesliste auf Platz neun stehen, “weil er im Parlament Gesetze verbessern will”, wie es am Samstagabend in einer Presseinfo an die APA hieß. Mahrer wurde in Medien immer wieder als ÖVP-nahestehend bezeichnet.