Wiens erste “Flexity”-Straßenbahn ist fertig

"Flexity" bietet einige Neuerungen - © APA

Wien bekommt eine neue Straßenbahn-Generation: Ab Ende 2018 wird die “Flexity” im Schienennetz der Hauptstadt unterwegs sein. Schon jetzt ist das erste Modell aus dem Hause Bombardier so gut wie fertig, es wurde am Mittwoch Medienvertretern stolz präsentiert. Optisch stark an der derzeitigen Niederflur-Serie (ULF) von Siemens orientiert, gibt es allerdings doch einige Neuerungen.