Wienerin sprang bei Zimmerbrand aus 3. Stock in Sprungkissen

Die Wohnung brannte aus - © APA (MA 68 LICHTBILDSTELLE)

Wortwörtlich im allerletzten Moment hat die Wiener Feuerwehr in den Montag Morgenstunden eine 31-Jährige bei einem Wohnungsbrand gerettet. Die Frau hatte sich auf die Fensterbank im dritten Stock geflüchtet, während hinter ihr heiße Rauchgase aus dem Fenster qualmten. Die Helfer konnten noch das Sprungkissen aufbauen. Just als die 31-Jährige sprang, gab es in der Wohnung eine Verpuffung.