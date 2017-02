Wienerin nach Rodelunfall in der Steiermark in Lebensgefahr

Der ÖAMTC musste mit einem Hubschrauber ausrücken - © APA (Archiv/ÖAMTC)

Eine Wienerin ist am Freitag bei einem Rodelunfall am Stuhleck in der Obersteiermark lebensgefährlich verletzt worden. Die 47-Jährige war gemeinsam mit einer 57-jährigen Kollegin bei einem Betriebsausflug mit einer Rodel gegen einen Baum gefahren und hat dabei eine tiefe Schnittwunde an der Stirn erlitten. Sie musste mit dem ÖAMTC-Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen werden.