Wienerberger mit Nettoverlust und positivem Ausblick

Der weltgrößte Ziegelhersteller Wienerberger geht für den Rest des Jahres von einer Fortsetzung der fast durchgängig als positiv angesehenen Trends aus. Das erste Quartal wies auch wegen Restrukturierungskosten ein negatives Nettoergebnis auf - das werde aber im zweiten Quartal ins Positive drehen, sagte CEO Heimo Scheuch am Mittwoch im APA-Gespräch.

Sehr stark werde Wienerberger heuer im CEE-Raum wachsen. In Ungarn, Tschechien, Rumänien und Polen sehe man einen guten Trend, etwa im Wohnbau – aber auch in der Infrastruktur, wo sich EU-Förderungen im Wasser- und Abwasserbereich bezüglich der Rohrnachfrage positiv auswirken würden, so Scheuch. In den wichtigen Märkten Belgien und Niederlande registriere man eine Belebung des Wohnungsneubaus, Deutschland und Großbritannien seien stabil. Auch in Italien habe sich der Wohnbau auf einem niedrigeren Niveau eingependelt. In Nordamerika habe man zuletzt gute Wachstumsraten gesehen, die sollten im Ein- und Zweifamilienhaussektor anhalten.