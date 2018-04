Wiener WK startet Gütesiegel für Cloud-Anbieter

Die Wiener Wirtschaftskammer hat ein Gütesiegel für österreichische Cloud-Anbieter entwickelt. "Damit können sich heimische Cloud-Dienstleister, die die Daten ihrer Kunden auch in Österreich speichern, erstmals zertifizieren", erläuterte Martin Heimhilcher, Obmann der Sparte Information und Consulting, gegenüber der APA. Die Anmeldung für die "Austrian Cloud" ist ab Donnerstag möglich.

Grundvoraussetzung für das Gütesiegel ist, dass die Daten in Österreich gespeichert werden. “Nur in Österreich und in der EU ist eine optimale Rechtssicherheit gegeben. Sehr relevant ist das auch bei Haftungsfragen”, betonte Heimhilcher.