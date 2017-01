Wiener Wissenschafter mit US-Preis ausgezeichnet

Die beiden Forscher aus Wien waren maßgeblich an der Entwicklung der Optischen Kohärenztomografie (OCT) beteiligt, einem Untersuchungserfahren, das vor allem in der medizinischen Bildgebung eingesetzt wird. Per OTC wurde es beispielsweise möglich, feinste Veränderungen im Auge (Netzhaut) etc. sichtbar zu machen. Das hat die Diagnose und die Verlaufskontrolle von Erkrankungen revolutioniert.

Der diesjährige Preis wurde an Hitzenberger und Fercher gemeinsam mit den drei Amerikanern James G. Fujimoto, David Huang und Eric A. Swanson vergeben. Die Auszeichnung gilt jedes Jahr technologischen Entwicklungen, welche “signifikante Auswirkungen auf die Gesellschaft hatten und zur Verbesserung des menschlichen Wohlbefindens beitrugen.”

