Wiener Volkstheater jetzt am Arthur-Schnitzler-Platz

Der kaufmännische Direktor des Volkstheaters, Cay Stefan Urbanek, zeigte sich von der neuen Anschrift begeistert und weinte der häufig gebrauchten alten Ortsangabe des Hauses “am Weghuberpark” keine Träne nach. Dem Theater stehe der Name des berühmten Schriftstellers wesentlich besser als jener des Kaffeesieders und “Bankrotteurs” Albert Weghuber.

Bei der offiziellen Einweihung wurden Besucher bei freiem Eintritt zunächst in Gruppen um das Haus geführt, an zehn Stationen stellten Ensemblemitglieder des nunmehr am Arthur-Schnitzler-Platz 1 residierenden Volkstheaters kurze szenische Ausschnitte aus den Werken des Namensgebers vor. Am damaligen Deutschen Volkstheater wurden “Das Märchen”, “Komtesse Mizzi”, “Anatol” sowie “Fink und Fliederbusch” uraufgeführt. Nach dem Ersten Weltkrieg standen dann Werke wie das in der Monarchie verbotene “Professor Bernhardi” oder der “Reigen” am Spielplan.

(APA)