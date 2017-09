Wiener TTTech bekommt von Samsung 75 Mio. Euro

Des Geld fließt aus einem 300 Mio. Dollar (252,42 Mio. Euro) schweren Fonds für Investitionen in Technologiefirmen. Young Sohn, Präsident und Chief Strategy Officer von Samsung Electronics und Vorstandsvorsitzender von Harman will die strategische Partnerschaft am Freitagmittag offiziell in Wien verkünden.

Die TTTech Computertechnik AG arbeitet schon seit Jahren eng mit Audi zusammen und stattet etwa den neuen A8 mit sicherer interner Datenübertragung aus. Der deutsche Autohersteller ist mit 32 Prozent auch größter Aktionär an der Wiener Firma. TTTech beschäftigt weltweit mehr als 500 Mitarbeiter, davon arbeiten 400 in Wien.

(APA)