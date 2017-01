Wiener Terrorverdächtiger bekannte sich zum IS

Hier wurde der Verdächtige gefasst - © APA

Der am Freitag festgenommene Mann, der einen Anschlag in Wien geplant haben soll, hat sich bei der Einvernahme zur Terrormiliz IS bekannt. Das berichtete die “Kronen-Zeitung” am Sonntag. Das Innenministerium hat diese Information zunächst nicht bestätigt. Bis Sonntagabend muss die Entscheidung fallen, ob der Terrorverdächtige in eine Justizanstalt eingeliefert wird.