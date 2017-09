Wiener Taxifahrer wegen mehrerer Sexualdelikte verdächtigt

Polizei bittet um Hinweise - © APA (Webpic)

Nachdem ein Taxifahrer am 30. August in Wien-Floridsdorf eine 24-Jährige sexuell belästigt und bestohlen haben soll, ist der Tatverdächtige am 1. September festgenommen worden. Der 48-Jährige soll in den Jahren 2010 und 2011 zwei weitere Frauen sexuell missbraucht haben, in einem Fall wird dem Mann auch ein Diebstahl angelastet. Die Polizei veröffentlichte am Freitag ein Foto des Verdächtigen.