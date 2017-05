Wiener starb bei selbst gelegtem Brand in Obersteiermark

Feuerwehr musste ausrücken - © APA/Webpic

Ein 40 Jahre alter Wiener hat in der Nacht auf Dienstag ein Haus in St. Peter-Freienstein (Bezirk Leoben) angezündet und ist dabei ums Leben gekommen, wie die Landespolizeidirektion mitteilte. Zuvor hatte der Mann die Besitzerin (43) um Unterkunft gebeten, wollte dann aber das Haus nicht verlassen. Als die Frau die Polizei rief, steckte er das zweistöckige Objekt an. Das Motiv ist unklar.