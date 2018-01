Wiener SPÖ wählt einen neuen Vorsitzenden

Am heutigen Samstag entscheidet sich, wer neuer Vorsitzender der Wiener SPÖ und damit in weiterer Folge auch Wiener Bürgermeister wird. Beim Landesparteitag in der Messe Wien wählen knapp 1.000 Delegierte den Nachfolger von Michael Häupl. Zur Wahl stellen sich Wohnbaustadtrat Michael Ludwig und der geschäftsführende Parlamentsklubobmann Andreas Schieder.

Der außerordentliche Parteitag beginnt um 9.00 Uhr. Nach der offiziellen Eröffnung und dem traditionellen Totengedenken steht eine Rede des Bundesparteivorsitzenden Christian Kern am Programm. Danach hält Häupl seine Abschiedsrede. Im Mittelpunkt steht die Wahl des neuen Vorsitzenden, die nach einer möglicherweise mehrstündigen Diskussion erfolgt. Zum Abschluss wird Häupl als Landesparteivorsitzender verabschiedet. Der langjährige Stadtchef tritt nach knapp 25 Jahren – am 23. April 1993 wurde er zum Parteiobmann gekürt – als Chef der mächtigen Landespartei ab.