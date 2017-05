Wiener SPÖ – Vorstandssitzung findet am 22. Mai statt

Häupl hatte am Dienstag angekündigt, in dieser Sitzung den Genossen verraten zu wollen, wie es mit der nach wie vor zerstrittenen Partei nun weitergehen soll. Seinen persönlichen Rückzugsplan – den bereits mehrfach angekündigten Abschied nach der kommenden Nationalratswahl – will er nicht ändern, wie er seither mehrfach betonte.

Was die Nachfolge anbelangt, wird Wohnbaustadtrat Michael Ludwig von den Häupl-Kritikern seit längerem favorisiert. Der Bürgermeister selbst deponierte am Dienstag in der ORF-Sendung “Wien heute”, diesbezüglich sicherlich kein “Namedropping” betreiben zu wollen. Nur soviel: “Nicht der größte Intrigant wird mein Nachfolger werden, sondern derjenige, der die Partei zusammenhalten kann, und die Partei in sehr schwierigen Zeiten auch führen kann.”

(APA)