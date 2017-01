Wiener SPÖ segnete jüngste Rochade ohne Zwist ab

Bürgermeister Häupl mit seinen "Neuen" - © APA

Die Personalrochade in der Wiener SPÖ ist fix – und sie ging offenbar ohne gröbere Turbulenzen über die Bühne. Der Wechsel in der Stadtratsriege wurde von den Gremien am Montag einstimmig abgesegnet, wie Bürgermeister und Parteichef Michael Häupl in einer Pressekonferenz im Anschluss versicherte. Anders als bei der Vorstandstagung am Freitag gab es keine Stimmenthaltung.