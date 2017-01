Parteivorstand der Wiener SPÖ setzte seine Tagung fort

Personalentscheidungen sind für Samstag nicht geplant - © APA

Die Wiener SPÖ sitzt wieder: Der Parteivorstand – konkret die erweiterte Variante mit an die 60 Mitgliedern – hat am Samstag seine Klausur fortgesetzt. In einem Tagungszentrum in Wien-Landstraße soll am zweiten Tag der Veranstaltung vor allem inhaltlich diskutiert werden. Festgelegt wird auch, wer in der angekündigten Anti-Streit-Arbeitsgruppe sitzen wird.