Wiener SPÖ: Katzian wendet sich gegen Zurufe

Katzian gibt Häupl bei Regierungsbildung freie Hand - © APA (Archiv)

Der Chef der Privatangestellten-Gewerkschaft Wolfgang Katzian, ein Schwergewicht der Wiener SPÖ, gibt seinem Freund Michael Häupl freie Hand, was die anstehende Regierungsumbildung in der Bundeshauptstadt angeht: “Er weiß ganz genau selber, was er tut”, meinte er im Gespräch mit der APA nach seiner Wiederwahl zum Präsidenten des Fußballklubs Wiener Austria.