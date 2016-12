Wiener Silvesterpfad unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen

Jahreswechsel unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen - © APA (Gindl)

Der Silvesterpfad in Wien findet am Samstag unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt. Elf Standorte in der Innenstadt sowie beim Riesenrad und in der Seestadt Aspern werden bis spätestens 2.00 Uhr bespielt. Um Mitternacht gibt es ein Feuerwerk beim Rathaus. Der Eintritt ist frei.