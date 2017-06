Wiener Regenbogenparade: Kern, Lunacek und Strolz treten auf

Kanzler Kern ließ sich zuletzt auch am Life Ball blicken - © APA

Am morgigen Samstag zieht in Wien die 22. Ausgabe der Regenbogenparade um den Ring. Auch die Politik ist dort heuer stark vertreten: So ist Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ), der im Vorjahr als erster Kanzler dort aufgetreten ist, wieder mit dabei. Auch die Grüne Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek und NEOS-Parteichef Matthias Strolz werden bei der finalen Celebration am Rathausplatz sprechen.