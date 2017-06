Life Ball geht am Sonntag weiter - © APA

Zum ersten Mal öffnet das Wiener Rathaus auch am Tag nach dem Life Ball seine Tore. Am Sonntag feiert der “Life Ball Next Generation” seine Premiere, der eine junge Zielgruppe ansprechen soll. Die Jugendliche erwartet ein eigens für sie gestaltetes Programm mit internationalen DJs, Performern, Stars, Bloggern und Influencern.