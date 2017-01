Wiener Polizei hat Fuhrpark mit 50 neuen Kfz aufgestockt

Konrad Kogler, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, unterstrich die Bedeutung zeitgemäßer Ausrüstung: “Sie schützt die Polizistinnen und Polizisten und gewährleistet den bestmöglichen Schutz für die Menschen.” “Für den Kampf gegen Terror und Kriminalität ist eine moderne Ausrüstung unserer Polizeibeamten unerlässlich”, hatte Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) im Vorfeld betont. Seine Teilnahme an der Übergabe musste der Ressortchef kurzfristig absagen. “Die Wiener Polizei trifft in Notfällen spätestens dreieinhalb Minuten nach dem Anruf auf 133 am Einsatzort ein”, sagte Landespolizeivizepräsident Karl Mahrer.

Der Fuhrpark wurde im Rahmen einer Ausrüstungs- und Investitionsoffensive für die gesamte Bundespolizei aufgestockt. Diese sieht auch die sukzessive Ausgabe neuer Langwaffen, Helme und anderer Schutzausrüstungsgegenstände vor.

