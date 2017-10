Wiener Philharmoniker bei Sakralmusik-Fest in Rom

Die Wiener Philharmoniker sind seit 2001 Gäste des Festivals - © APA (Archiv)

Ein Konzert der Wiener Philharmoniker in der päpstlichen Basilika Sankt Paul vor den Mauern am 6. November ist das Highlight der diesjährigen Ausgabe des internationalen Festivals der Sakralmusik in Rom. In einer Kammermusikformation werden die Wiener Philharmoniker Luigi Boccherinis “Stabat Mater” aufführen, teilten die Organisatoren des Festivals am Dienstag in Rom mit.