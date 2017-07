Wiener Pensionist wegen Wiederbetätigung vor Geschworenen

Der Mann begrüßte die Polizisten mit "Heil Hitler!" - © APA (Gindl)

Wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung hat sich am Montag ein 61-jähriger Pensionist vor einem Wiener Schwurgericht verantworten müssen. Der Mann hatte Polizisten mit “Griaß eich! Heil Hitler!” begrüßt und letzteres so lange im Stiegenhaus bzw. vor einer Wohnhausanlage in Floridsdorf gerufen, bis er vorübergehend festgenommen wurde.