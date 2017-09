Wiener Neustadt nach erstem Saisondrittel Erste-Liga-Leader

Die Niederösterreicher erreichten gegen Lustenau aber nur ein 1:1 - © APA

Wiener Neustadt führt nach dem ersten Saisondrittel der Fußball-Erste Liga die Tabelle an. Die Niederösterreicher blieben beim 1:1-Heimremis gegen Austria Lustenau aber zum dritten Mal in Serie ohne Sieg. Während Verfolger Hartberg nach einem 0:0 in Innsbruck weiter zwei Zähler zurückliegt, könnte Aufstiegs-Aspirant SV Ried mit einem Sieg im Abendspiel beim FAC bis auf einen Zähler herankommen.