Wiener NEOS-Gemeinderätin Meinl-Reisinger kandidiert NR-Wahl

"Ich will das Wiener Feld anführen" - © APA

Die Wiener Gemeinderätin und NEOS-Chefin der Hauptstadt, Beate Meinl-Reisinger, könnte die Stadtpolitik im Herbst wieder verlassen. Sie kandidiert nämlich für die Nationalratswahl am 15. Oktober. “Ich will das Wiener Feld anführen”, sagte sie zum “Standard” (Samstag). Meinl-Reisinger war bereits zwei Jahre lang Nationalratsabgeordnete, bevor sie 2015 vom Parlament in den Gemeinderat wechselte.