Wiener NEOS denken über Zukunft ohne Meinl-Reisinger nach

Da die Wiener NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger aller Voraussicht nach als Nachfolgerin von Matthias Strolz in den Bund wechseln wird, steht die Landespartei notgedrungen ebenfalls vor Personalentscheidungen. Am Nachmittag trifft sich deshalb das Landesteam zu "ersten Beratungen", wie ein Sprecher auf APA-Nachfrage am Mittwoch sagte. Große Entscheidungen werden aber noch keine fallen, hieß es.

Eventuell werde man schon einen Fahrplan für das weitere Prozedere bis zum Sommer festlegen, so der Sprecher. Wahrscheinlich sei auch, dass “verschiedene Szenarien” durchbesprochen würden. Bevor Meinl-Reisinger aber nicht offiziell zur Bundessprecherin gewählt ist – das soll bei einer Mitgliederversammlung am 23. und 24. Juni über die Bühne gehen – werde sich in Wien “nichts bewegen”: “So demütig sind wir, dass wir nicht schon vorher das Personenkarussell anwerfen.”

Fix ist laut Parteisprecher noch nicht einmal, ob die Wiener Pinken überhaupt einen neuen Parteichef bzw. eine neue Parteichefin suchen müssen. Es sei nämlich durchaus möglich, dass Meinl-Reisinger Landessprecherin der Hauptstadt-NEOS bleibt. Damit wäre sie nicht die erste Wiener Parteichefin mit beruflichem Hauptsitz im Bund. Auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) oder Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP) stehen weiterhin ihrer jeweiligen Wiener Landespartei vor.

Vakant wird aber jedenfalls die Position des Klubvorsitzes. “Für diese Entscheidung ist es jetzt aber noch zu früh”, wird versichert. Auf das frei werdende Mandat im Gemeinderat bzw. Landtag hätte gemäß der Landesliste jedenfalls der jetzige Landeskoordinator Thomas Weber Anspruch. Ob er selbiges annimmt, sei aber auch noch offen, so der Sprecher.