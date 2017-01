Wiener Mozarthaus verzeichnete 2016 rund 176.300 Besucher

Das Mozarthaus hat ein tolles Jahr hinter sich - © APA

Das Wiener Mozarthaus, das 2016 seinen zehnten Geburtstag feierte, hat im vergangenen Jahr rund 176.300 Besucher verzeichnet. Das bedeute ein Plus von zwölf Prozent gegenüber 2015, teilte das Museum am Donnerstag mit. Damit war das Jubiläumsjahr eines der erfolgreichsten in der Geschichte des Hauses. Nur im Eröffnungsjahr 2006 zählte man noch mehr Gäste, hieß es in der Aussendung.