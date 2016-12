Wiener Mafia-Prozess: Angeklagte gegen Gelöbnis enthaftet

Die restlichen sechs Angeklagten bleiben in Haft - © APA (Symbolbild)

Im Prozess gegen eine mutmaßliche Mafia-Bande, die in Wien Schutzgeld-Erpressungen und zahlreiche andere Straftaten begangen haben soll, ist eine Mitangeklagte enthaftet worden. Die Frau hatte in einem Lokal, das der Organisation um Edin D. (38) Schutzgeld bezahlt haben soll, auf Wunsch des mutmaßlichen Banden-Bosses gearbeitet und soll die Zahlungen an diesen weitergeleitet haben.