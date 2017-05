Wiener lauerte Ex-Frau auf und beging Selbstmord

Polizei konnte den Mann nicht am Suizid hindern - © APA (Symbolbild)

Ein Musiker hat in der Nacht auf Mittwoch seiner Ex-Frau vor ihrer Wohnung in Wien-Brigittenau aufgelauert. In ihrem Appartement, in das er mit einem Schlüssel eingedrungen war, den er ihr bei einem Handgemenge weggenommen hatte, zündete er eine Couch an. Nachdem die Polizei angerückt war, kletterte er auf ein Fenstersims und sprang in den Tod.