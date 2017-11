Wiener KAV - Noch kein Datum für Eröffnung des KH Nord

Der Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) lässt weiter offen, wann im Krankenhaus Nord die ersten Patienten behandelt werden können. "Ich möchte heute kein Datum nennen, wann das stattfindet", sagte AKH-Direktor Herwig Wetzlinger, der seit Montag Teil des dreiköpfigen Führungsteams ist, bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Bei dieser wurde das Arbeitsprogramm des KAV für 2018 präsentiert.

Medizinisch werde der KAV im kommenden Jahr besonderen Fokus auf die Onkologie und die Psychiatrie legen, sagte Michael Binder, medizinischer Leiter des KAV. So wird im Kaiser-Franz-Josef-Spital ein Tumorzentrum mit dem Schwerpunkt auf Leber und Bauchspeicheldrüse eingerichtet. Auch im Wilhelminenspital ist ein onkologisches Zentrum geplant. Der Ausbau der Psychiatrie werde 2018 weiter voranschreiten, kündigte Binder an. Unter anderem entstehen am Standort Rosenhügel 15 zusätzliche Betten in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, bis 2019 wird in diesem Bereich auf insgesamt 113 Betten aufgestockt.