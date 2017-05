Wiener Itonia IT-Insurance ist insolvent

Die Gesellschaft wurde im Jahr 2002 gegründet und entwickelte sich bis zum Jahre 2014 zu einem der größten österreichischen Anbieter im Markt der Garantieverlängerungen und Garantieschutzprodukte, so der KSV. Im Anschluss ging der Gesellschaft im Zuge des Ausscheidens eines Miteigentümers in der Holdinggesellschaft, eine beträchtliche Anzahl von Kunden, Versicherungspartnern und Mitarbeitern verloren, was zu einem erheblichen Umsatzeinbruch geführt haben soll.

Im Jahr 2015 soll es zur vertragswidrigen Einstellung der Zusammenarbeit eines hauptsächlichen Partners gekommen sein. Der Abschluss eines Sanierungsplanes ist laut vorliegenden Unterlagen zumindest derzeit nicht beabsichtigt.

(APA)