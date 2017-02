Wiener Heumarkt-Areal: Künstler fordern Projektstopp

Sie werfen der Stadtregierung vor, mit dem Bau des “Luxuswohnturms” das Startsignal für “einen Ausverkauf der gesamten Ringstraßenanlage” zu geben. “Er greift nicht nur massiv in die unmittelbare Bau- und Platzumgebung der dort bestehenden Objekte und Flächen ein, er verändert auch das Erscheinungsbild der Wiener Innenstadt gravierend”, kritisieren die Künstler in dem am Mittwoch veröffentlichten Aufruf, der von Gerhard Ruiss, Autor und Geschäftsführer der IG Autorinnen Autoren, initiiert wurde.

(APA)