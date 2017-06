Wiener Gschwandner wird als Kulturzentrum wiedereröffnet

Das Gschwandner soll wieder als Kulturzentrum genutzt werden - © APA (Archiv)

Das ehemalige Wiener Etablissement Gschwandner wird im Herbst als transdisziplinäres Kulturzentrum mit dem Namen “Reaktor” wiedereröffnet. Im Rahmen eines vielfältigen Programms sollen künstlerische Ausdrucksformen von Musik, bildender Kunst und Tanz bis zu Literatur und Film miteinander in Verbindung gebracht werden, verkündeten die neuen Betreiber in einer Aussendung am Mittwoch.