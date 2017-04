Wiener Grüne nach Heumarkt-Urabstimmung mit Krisensitzung

Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou ist für das Projekt - © APA

Die Wiener Grünen treffen einander am Montag zu einer Krisensitzung. Grund dafür sind die internen Gräben in Sachen Heumarkt-Projekt. Grünen-Planungsstadträtin Maria Vassilakou bzw. die Parteispitze haben das Vorhaben bisher vehement verteidigt. Die Basis lehnt den Umbau allerdings mehrheitlich ab. Das Treffen beginnt erst um 17.30 Uhr und dürfte bis in die Nachtstunden dauern.