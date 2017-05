Rot-Grün gegen weitere Hochhäuser in Wiens Innenstadt

Die "Causa Heumarkt" sorgt für Gesprächsstoff - © APA

Nach der Sondersitzung am Donnerstag wird das Thema Heumarkt auch in der regulären Gemeinderatssitzung am Freitag im Mittelpunkt stehen. SPÖ und Grüne wollen dabei selbst in die Offensive gehen und werden einen gemeinsamen Antrag einbringen. Wesentlicher Inhalt: In der Innenstadt und im Bereich Glacis wird es keine weiteren Hochhäuser geben.